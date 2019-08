El Superior Tribunal de Justicia llamó a Concurso para confeccionar una nómina de aspirantes a Prosecretarios del Centro Judicial de Mediación en las distintas localidades de la provincia de Corrientes. El llamado a Concurso fue dispuesto ene el Acuerdo N° 19/2019, Pto. 13° y la inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial www.juscorrientes.gov.ar, a partir de las 0:00 hs. del día 5 de agosto y hasta las 24:00 hs. del día 15 de agosto de 2019. Los requisitos para acceder al Concurso son: a) Ser ciudadano argentino en ejercicio; b) Mayoría de edad; c) Tener título de abogado expedido por Universidad del País, con 3 años de ejercicio en la profesión o función judicial por igual término; d) Haber aprobado los cursos introductorios, de entrenamiento y las pasantías, que implica la conclusión del nivel básico del Plan de Estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación, u otro equivalente de Jurisdicción Provincial que cuente con el reconocimiento de dicho Ministerio; e) Tener idoneidad psicofísica adecuada para la función a desempeñar, sin perjuicio del examen preocupacional que deberá efectuarse en todos los casos; f) No haber sido exonerado o declarado cesante o inhabilitado para ejercer cargos públicos por razones disciplinarias en cualquiera de los Poderes Nacionales, Provinciales o Municipales; g) No tener condena o auto de procesamiento firme por delito doloso u otro que por su naturaleza constituya impedimento para el ingreso al Poder Judicial, extremo que se deberá acreditar al tiempo de una eventual designación; h) No estar excluido de la matricula profesional por el organismo competente; i) No ser fallido o concursado civil sin haber obtenido su rehabilitación; j) Tener una residencia permanente en la Provincia de Corrientes con una antigüedad mínima de dos (2) años anteriores a la fecha de su inscripción.