En los autos "R. C. L. y otros c/ C. G. de B. A. y otros s/ daños y perjuicios. resp. prof. médicos y aux.", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a los responsables de la mala praxis médica del demandante a realizar las obras de adaptación de su vivienda.

Los miembros del Tribunal confirmaron la sentencia que condenó a los profesionales y al hospital demandado a cubrir los costos necesarios para la adaptación de la vivienda que habita la menor de edad víctima de una mala praxis médica, ya que dicho resarcimiento es una consecuencia reparable.

La demanda fue interpuesta por la madre de la menor, quien ingresó embarazada al hospital y luego de un control los médicos decidieron inducir el parto. Por las demoras y falta de control durante el proceso, la beba nació con un daño cerebral irreversible que le impedirá moverse por sus propios medios.

Los jueces sostuvieron que "la obligación de los médicos obstetras es de medios, pues estos profesionales de la salud, al igual que en cualquier otra especialidad, no pueden comprometer resultados, no solo porque le viene prohibido por las normas jurídicas y éticas que regulan su profesión -sin distingo de especialidad alguna- sino porque en esta especialidad también están presentes todo tipo de aleas que son las caracterizan a las obligaciones de medios".

En esa línea, agregaron que la responsabilidad de los profesionales de la medicina es un deber de actividad, "de obrar con la debida diligencia en vista del objetivo de curación del paciente, pero sin asegurar el resultado de dicha actividad, responsabilidad subjetiva que requiere, por lo general, una cabal demostración de la culpa".

La demanda fue interpuesta por la madre de la menor, quien ingresó embarazada al hospital y luego de un control los médicos decidieron inducir el parto. Por las demoras y falta de control durante el proceso, la beba nació con un daño cerebral irreversible que le impedirá moverse por sus propios medios.

Los ​camaristas tuvieron en consideración la historia clínica, que mostró que no sólo hay enmiendas y sobre raspados sino que hay ausencias de controles, monitorios cardíacos, suspensión de medicación, entre varias otras omisiones que afectan, aún más, la postura de las demandadas.