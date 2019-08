Condenan al ex boxeador Carlos Baldomir por abuso sexual

El veredicto fue anunciado durante esta mañana en la Sala N° 1 del subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, por el tribunal presidido por Susana Luna e integrado por los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche. El ex campeón de boxeo argentino Carlos "Tata" Baldomir recibió una condena de 18 años de prisión por resultar autor del delito de abuso sexual a su propia hija (menor de edad) en reiteradas ocasiones desde que era menor de edad. Así se le dio un cierre a la causa por la que el ex pugilista de 48 años está detenido desde fines de 2016, cuando su ex esposa y madre de la víctima radicó la denuncia ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de Santa Fe.