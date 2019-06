En una extensa entrevista donde habló de diversos temas, el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se refirió a ciertos comportamientos que a su criterio deben mantener los funcionarios judiciales en las redes sociales.

Diego García Sayán sostuvo que en el ejercicio de su libertad de expresión, los jueces y fiscales deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como funcionarios públicos y actuar con moderación cuando expresen sus opiniones y puntos de vista en cualquier circunstancia en que, a los ojos de un observador razonable, su declaración pueda comprometer objetivamente su cargo o su independencia o imparcialidad.

"Los jueces y fiscales pueden utilizar Twitter; no obstante, dado que en las cuentas de Twitter figuran como jueces o fiscales, tales cuentas solo deben utilizarse con fines informativos y educativos y para actividades relacionadas con su trabajo"

"Pueden expresar sus puntos de vista y opiniones sobre cuestiones políticamente controvertidas, como, por ejemplo, cuando participan en debates públicos sobre legislación y políticas que pueden afectar negativamente a la judicatura o al ministerio público", sostiene el documento,

Para García Sayán, en los casos en que la democracia y el estado de derecho se vean amenazados, "los jueces tienen el deber de pronunciarse en defensa del orden constitucional y del restablecimiento de la democracia".

Los jueces y fiscales deben ser reservados en sus relaciones con la prensa y "siempre deben abstenerse de hacer comentarios sobre los casos de los que se estén ocupando y evitar cualquier observación injustificada que pueda poner en tela de juicio su imparcialidad".

El documento también advierte que "no sería razonable" esperar que jueces y fiscales "se retiraran totalmente de la vida pública". "El aislamiento completo de un juez o un fiscal respecto de la comunidad en la que vive no es posible ni beneficioso61 y una instrucción general a jueces y fiscales para que simplemente “se mantengan alejados de los medios sociales” no está justificada ni es realista en la actual era digital", indica.

Sobre los contenidos a publicar, para el funcionario de la ONU, cualquier información personal o fotografía compartida en los medios sociales debe ser discreta y decorosa. "Los jueces y fiscales deben abstenerse siempre de hacer comentarios políticos partidistas y no publicar nunca nada que pueda ser contrario a la dignidad de su cargo o que afecte de alguna otra manera a la judicatura o al ministerio público como institución", detalló.

