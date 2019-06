Designaron juez para la Cámara Laboral de Roca

El Consejo de la Magistratura designó este viernes al abogado particular Juan Ambrosio Huenumilla como nuevo integrante de la Cámara Segunda del Trabajo de Roca. La decisión fue tomada por mayoría, entre los dos concursantes que superaron el piso de 70 puntos que exige la ley, luego de las entrevistas personales ante el Consejo en pleno. Otras dos concursantes no alcanzaron esa puntuación en la sumatoria final del proceso y otros dos participantes no accedieron a la instancia de la entrevista luego de que el Consejo rechazara, en el inicio de la sesión, sus respectivas impugnaciones a los puntajes asignados por el Jurado Examinador del concurso a sus exámenes de oposición. Presidió la sesión la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui. El cuerpo se integra además con los consejeros por el Colegio de Abogados Ángela Sosa, Federico Ambroggio y Judith Riquelme, los legisladores Tania Lastra, Adrián Casadei y Nicolás Rochas. En el concurso para la Cámara Laboral el Consejo se completó con la jueza María del Carmen Vicente en representación de la judicatura.