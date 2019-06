En los autos "Richa Danny Montifalcon s/ solicitud carta de ciudadanía", la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó un documento traducido por Google Translate porque no es idóneo para acreditar la personería del apoderado del actor quien presentó el trámite de solicitud de carta de ciudadanía, sin perjuicio que no existe traductor público nacional del idioma Tagalo.

Los miembros del Tribunal resolvieron ordenar al apoderado del solicitante que acredite la personería invocada, ya que si bien manifestó que su representado es analfabeto en castellano y alfabeto en idioma ‘Tagalo’ del que no existe traductor público nacional, el trámite de solicitud de carta de ciudadanía es personal, voluntario, usualmente no contradictorio y no requiere asistencia letrada.

El Tagalo es una lengua hablada mayoritariamente en Filipinas y se encuentra dentro del filo austronesio, más concretamente en la rama occidental de la familia malayo-polinesia.

El abogado explicó que el solicitante es analfabeto en español, por lo que es imposible realizar el poder especial requerido por el juez. Por tanto, dijo, lo mejor que se puede ofrecer es una nueva “acta poder” traduciendo del “Tagalo” al idioma español mediante la herramienta de idiomas de “Google” firmada ante el personal de Mesa de Entradas del Juzgado.

Frente a ello, los jueces detallaron que el tramite pretendido es gratuito, no se exigen sellados de actuación excepto para la publicación de edictos y se debe acompañar la documentación dispuesta en la normativa vigente. "La ley tampoco exige contar con un abogado o apoderado. No obstante, si el solicitante optare por acudir a uno, ello debe ser acreditado", explicaron.

Los magistrados fueron contundentes y resaltaron que el documento presentado "no cumple con las disposiciones legales vigentes -de forma y de fondo- que regula el código de procedimiento".

