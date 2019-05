Reset era un youtuber español con una inmensa cantidad de seguidores. Siempre en la búsqueda de que sus videos lleguen a mayor público y de paso cobrar las suculentas sumas de dinero que la plataforma de Google le otorga por publicidad, comenzó a cumplir “desafíos”. Uno de ellos era sacar el relleno de crema de unas galletas de chocolate y cambiarlo por pasta dental.

El joven Kanghua R – de 21 años de edad, nacido en China pero que vive en España- no tuvo mejor idea que subir la apuesta y darle el producto a un indigente que estaba durmiendo en la puerta de un mercado. Para peor, decidió filmar la triste escena en la que el hombre, inmigrante rumano que vivía en los alrededores de la Marina de la Zona Franca de Barcelona, comía el “producto”.

La condena, de 20 mil euros, es diez veces superior a los ingresos que el video le generó a ReSet, que se defendió alegando que su accionar fue “en plan broma”. La jueza le respondió:. “"humilló y vejó a una persona vulnerable, sin hogar, de edad muy superior, que no habla los idiomas oficiales y presenta deterioro por la vida en la calle y por alcoholismo",

ReSet obvtuvo lo que quería, su video se volvió viral y llegó a los demás medios masivos. Sin embargo, no lo fue de la mejor forma, ya que generó una ola de repudio que lo obligó, primero, a dar de baja el video, y luego le valió una denuncia y posterior investigación de la Fiscalía Especial de delitos de Odio, que culminó este viernes con una sentencia paradigmática: Una jueza de Barcelona le prohibió usar la plataforma por cinco años, y además fue condenado quince meses de prisión y a indemnizar con 20 mil euros a su víctima. Pero no sólo Youtube, la magistrada dispuso que no use ninguna plataforma de intercambio de contenidos Peer to Peer

Según informa el diario español El Pais, el Juzgado en lo Penal nº 9 de Barcelona calificó al video de "un acto claro e inequívoco de contenido vejatorio" , y que el consumo de la pasta dental provocó en el indigente "padecimiento físico y psíquico", ya que según detalla el medio el hombre sufrió vómitos y molestias digestivas.

Según detallan los medios españoles, el joven estaba más angustiado por su exilio de la plataforma que por la reprimenda moral que significó los cuestionamientos a su conducta: “Esto me ha hundido bastante. Mis vídeos generaban publicidad y con eso ganaba dinero. Mi cuenta ahora no vale nada. Mi canal cayó en picado”, señalan que afirmó. La fiscalía de delitos de odio de Barcelona, encabezada por Miguel Ángel Aguilar, le pisó más la herida: “Afortunadamente”, le respondió