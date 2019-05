Arrancó el debate sobre el juicio en ausencia

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Burgos, empezó a debatir sobre el instituto del juicio en ausencia.



En la reunión de la Comisión estuvieron presentes el presidente de la DAIA, Dr. Jorge Knoblovits, el juez Franco Fiumara, el ex camarista Marcos Grabivker, el juez Marcelo Aguinsky, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman; el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan José Benítez y el Dr. Mariano Fridman. También asistió el padre de una de las víctimas Luis Czyzewski.



Hay tres proyectos sobre el tema, los presentados por Daniel Lipovetzky, el de Luis Petri y en el Senado el de Juan Pais junto a otros senadores de distintas posiciones del arco político de la Cámara Alta.



Esta herramienta procesal, que ya existe en varios sistemas judiciales del mundo, lo que busca es llevar adelante el proceso penal hasta el dictado de una sentencia en los casos en los que el imputado no se haya presentado ante el juez o tribunal de la causa. Actualmente, sin la presencia del acusado, el juicio queda trabado y no puede llevarse adelante. Cuando el imputado se sustrae a la acción de la Justicia, el código procesal federal sólo habilita al juez a llevar adelante la etapa de instrucción de la causa, decretando el estado de rebeldía del acusado (art.290 CPPN).



La iniciativa establece que, cuando los sospechosos se encuentran prófugos o en un país que denegó su extradición, el proceso pueda avanzar de todos modos y se los pueda juzgar con la participación de un abogado defensor de oficio, con las mismas garantías constitucionales de cualquier imputado.

El proyecto no sólo permitiría el avance de la Causa Amia, actualmente estancada, sino que hay 75 casos de juicios por delitos de Lesa Humanidad que no pueden llevarse a cabo por la ausencia de los imputados.





Durante su intervención, el juez Fiumara analizó los antecedentes internacionales y la legislación en el derecho comparado que avalan la vigencia en el mundo de ese instituto, muchas veces reconocido por el Más Alto Tribunal en casos de extradición de importantes criminales requeridos por países europeos.



Por su parte, Andrés Gil Domínguez, consideró que no existe "ninguna objeción" constitucional para la aplicación de esta figura procesal y puso de relieve que la Corte Interamericana de DDHH sostuvo que "es obligación de los Estados investigar, enjuiciar y sancionar a los culpables de graves delitos contra los derechos humanos".



El juez Marcelo Aguinsky puntualizó que de aplicarse este instituto en la causa AMIA, no significaría un cierre de la investigación sino que por el contrario, generaría la posibilidad de abrir al escrutinio público 25 años de papeles y documentos que cimentaron una instrucción judicial que hoy carece de herramientas legales para avanzar. "No promovemos una condena en ausencia. Sólo un juicio para que la causa salga de la agonía y se defina."



En su participación el ex camarista Marcos Grabivker destacó que el proyecto no sólo permitiría el avance de la Causa Amia, actualmente estancada sino que hay 75 casos de juicios por delitos de Lesa Humanidad que no pueden llevarse a cabo por la ausencia de los imputados.



Por su parte, el diputado de Unión Ciudadana Rodolfo Tailhade, anticipó la voluntad de su bloque de dar el debate por lo novedoso que pueda resultar, aunque mostró sus reparos acerca del instituto, al que le endilgó la posibilidad de que sea "inconstitucional".

Luis Czyzewski, pese al dolor que lo atraviesa hace 25 años, se mostró esperanzado de que una vez por todas haya un juicio de responsabilidad contra los acusados y finalmente se determine si son culpables o no lo son.



Cabe recodar, entre otras referencias de su aplicación, que el marino Alfredo Astiz fue juzgado y condenado en ausencia en Francia por la desaparición durante el proceso de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.