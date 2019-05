Un juez de Faltas de la localidad de Wanda, Sergio Cabrera, fue citado a declaración indagatoria por ser responsable del delito de extorsión y encubrimiento, en el marco de una denuncia por violencia de género contra otro empleado que trabaja en el juzgado de paz de esa misma localidad, Claudio Vilán. Por este delito podría ser separado de su cargo.

El 6 de abril, Analía Ritter, ex pareja del secretario del Juzgado de Paz de Esperanza, Claudio Vilán, lo denunció por un caso de violencia de género dentro de su domicilio. Tras la recepción de un mensaje de texto al celular del empleado judicial, se habrìa iniciado un intercambio verbal entre ambos en el que el hombre le recriminó cuestiones de pareja de manera agresiva a la mujer. Con el correr de los minutos, y en medio de la confrontación, según la denuncia, el funcionario se volvió agresivo y atacó con golpes a su pareja. Acto seguido, el agresor se llevó un maletín con 6 títulos de propiedad y la llave del auto de su pareja.

Según se desprende del expediente y las declaraciones de la denunciante, el juez Cabrera le había dicho a Ritter que si no retiraba la denuncia contra el secretario, no iba a recuperar ese maletín con documentos que el presunto agresor le había robado luego de la pelea que dio inicio a la causa judicial.

“Cuando quise hacer la denuncia el juez de faltas (Cabrera) me extorsionó, justamente con el portafolio, para que no haga la denuncia porque ya tenía una denuncia de una pareja anterior, porque trabajaba en el juzgado, porque a él no le convenía, diciendo que si Claudio iba preso mi portafolio desaparecía” afirmó la mujer.

El lunes, efectivos policiales allanaron el domicilio de Sergio Cabrera, así como el del presunto golpeador. El caso es llevado adelante por el juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, quien actuó luego de que las nuevas pruebas se incorporarán al expediente.