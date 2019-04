En el Acuerdo Nº 11/19 los integrantes de la Corte Provincial resolvieron aprobar el Protocolo para la implementación de la oralidad efectiva denominado “Juicio por Audiencia en la Provincia de Corrientes”. Para ello levantaron la suspensión del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial (aprobado por Decreto Ley N° 14/2000), con carácter definitivo y declararon la operatividad de los arts. 135, inc. 4, 359, 361, 362, 365 y 367 del C.P. C y C. El Protocolo, comenzará a regir desde el 1° de junio de 2019 para los procesos civiles, comerciales, laborales y contenciosos administrativos; implica un cambio cultural profundo. Y es que la oralidad de las audiencias permite mayor inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. El Ministro Guillermo Horacio Semhan presidió el equipo de trabajo, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Magistrados de los fueros civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativo han trabajado para la redacción de este Protocolo que finalmente ha sido aprobado.