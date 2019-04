Capuchetti a Comodoro Py

Mediante el decreto 304/2019, el Ejecutivo oficializó la designación de María Eugenia Capuchetti al cargo de jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. La medida fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Dicha vacante se generó en 2016, tras la salida de Norberto Oyarbide, quien renunció en medio de una investigación en su contra por presunto "mal desempeño". La dependencia quedó transitoriamente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Tras la salidas de Oyarbide, el Consejo de la Magistratura de la Nación inició un concurso que derivó en la terna de candidatos integrada por Agustina Inés Rodríguez, María Eugenia Capuchetti y Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Finalmente, el Senado de la Nació aprobó el pliego de Capuchetti, quien será la segunda mujer en Comodoro Py, junto con su colega María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Federal Nº 1.

“Me parece que uno de los problemas que hay en la Justicia hoy son los tiempos, máxime viendo la auditoría de este juzgado, del Juzgado Federal N° 5. Así que como eje de mi gestión, me propongo poner todo mi esfuerzo para hacer una Justicia oportuna. Para mí no hay justicia, si no es oportuna. Y tenemos que juzgar en un plazo razonable”, dijo Capuchetti durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Capuchetti tiene experiencia en la Justicia Federal de la Capital Federal y actualmente se desempeña como titular de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal porteño.

“Me parece que uno de los problemas que hay en la Justicia hoy son los tiempos, máxime viendo la auditoría de este juzgado, del Juzgado Federal N° 5. Así que como eje de mi gestión, me propongo poner todo mi esfuerzo para hacer una Justicia oportuna. Para mí no hay justicia, si no es oportuna. Y tenemos que juzgar en un plazo razonable”, dijo Capuchetti durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.