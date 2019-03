La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el secretario privado de la Presidencia durante su gestión, Oscar Parrilli, quedaron hoy procesados por peculado a raíz de los viajes oficiales en los que supuestamente se llevaban diarios a Santa Cruz. El procesamiento fue firmado hoy por el juez Claudio Bonadio que además dispuso un embargo de 500 mil pesos a cada uno. En este caso, Parrilli fue considerado autor del delito y la ex presidente, partícipe necesaria. El artículo 261 del Código Penal impone una pena de dos a diez años de prisión al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. "Los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba", dijo el juez Bonadio. La causa se inició a raíz un desprendimiento de el caso de los "Cuadernos de las coimas" cuando declararon pilotos de los aviones oficiales contando cómo eran esos traslados llevando especialmente diarios desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.