El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y José Antonio Michilini, condenó al ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural. Los magistrados determinaron que la venta le provocó un perjuicio al Estado nacional por aproximadamente USD 100.000.000. En el caso, la fiscalía tuvo por acreditado que los ex funcionarios públicos vendieron, a la Sociedad Rural Argentina, el predio a un precio vil. En este sentido, la fiscal Gabriela Baigún sostuvo que el predio de La Rural “costaba mucho más que el doble que el precio al que fue enajenado".