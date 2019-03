La Corte Provincial abrió el concurso para los aspirantes a ocupar cargos en todas las circunscripciones en el escalafón Personal de Maestranza y Servicios, categoría que comprende Chofer, Limpieza y Cadetería, Plomería, Refrigeración, Albañilería, Electricidad, Carpintería, Herrería; e Imprenta. La inscripción se realizará a partir de las 0:00 hs. del día 1º de abril de 2019 y hasta las 24 hs. del día 15 de abril de 2019 en la página web www.juscorrientes.gov.ar , oportunidad en la cual el postulante deberá optar por la función, oficio y/o idoneidad de acuerdo al llamado. Los requisitos que debe cumplir el aspirante son a) Ser ciudadano argentino en ejercicio; b) Tener 18 años de edad como mínimo, cumplidos a la fecha del cierre de inscripción; c) Poseer aptitud psicofísica para el desempeño del cargo, extremo que deberá acreditarse al tiempo de una eventual designación. d) Poseer título de estudios secundarios completos. e) Inhabilidades: No podrán ser nombrados empleados los que hubieran sido separados de su empleo por razones disciplinarias en cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o en las Municipalidades; los condenados o con auto de procesamiento firme por delito doloso u otro que, por su naturaleza, impida su ingreso al Poder Judicial. No podrán desempeñarse en una misma dependencia los cónyuges ni los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. La documentación a presentar posee carácter de declaración jurada, y deberán adjuntar comprobante de inscripción emitido por el sistema debidamente firmado, fotocopia certificada por Escribano Público o Autoridad Judicial competente del DNI y del título analítico secundario. Podrán acercar toda otra documentación que considere oportuno para evaluar sus antecedentes, especialidad u oficio que tuviera. También se requiere Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.