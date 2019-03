Jue 10 de noviembre de 2016

Una mujer que no aportó sus óvulos ni gestó en su vientre al niño pidió ser reconocida como madre y la Justicia Civil le dio el visto bueno. El fallo marca un precedente, ya que la figura de la gestación por sustitución no está regulada. "No se les puede hacer vivir, a las familias que pasan por situaciones similares, inseguridades e incertidumbre sobre su futuro", indicó la magistrada.