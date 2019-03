La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que dispuso la privación de la responsabilidad parental de un hombre, respecto de su hijo menor de edad, y dispuso que la titularidad y el ejercicio de aquella será desempeñada exclusivamente por su madre, ya que se tuvo por acreditada la causal de abandono por parte del demandado.

En la causa caratulada "R. C. G. c/ C. L. A. s/ privacion de la patria potestad", los jueces Claudio Ramos Feijoo, Roberto Parrilli y Omar Díaz Solimine validó la privación de la responsabilidad parental del progenitor demandado toda vez que se juzga operado el corte total de vínculos entre padre e hijo, aquel no abona suma alguna de cuota alimentaria, a lo que se suman los hechos de violencia denunciado por la madre del niño.

La conducta del demandado encuadra dentro de la figura de abadono, la cual se entiende como “el desprendimiento de los deberes del padre o la madre, o sea, la abdicación total de los deberes de crianza, alimentación y educación que estipula la legislación y en cambio no se configura con el simple incumplimiento o cumplimiento más o menos regular de esos deberes".

Para los miembros del Tribunal, según las pruebas aportadas a la causa, el hombre dejó a su hijo “en un total estado de desprotección” porque faltó a su responsabilidad parental, que contempla "el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado".

Por lo tanto, señalaron los camaristas, que coloque al hijo en un grave estado de desprotección puede constituir causa suficiente para el dictado de la sanción de la privación de la responsabilidad parental.

"Toda vez que no se advierte que la privación de la responsabilidad parental dictada violente el interés superior del niño, y considerando que el hecho no importa la total desvinculación respecto de su hijo, pues podrá seguir viéndolo, o empezar a hacerlo en caso de así desearlo, se juzga que es acorde confirmar el pronunciamiento atacado en lo que hace a la privación de la responsabilidad parental respecto del aquí demandado", sostiene el fallo.

