El Juzgado de Ejecución de Condena y el Servicio Penitenciario analizaron la marcha del sistema de vigilancia electrónica, coincidiendo en la necesidad de una eficaz comprobación y evaluación de la situación de los internos que se incorporan al mismo. El encuentro permitió evaluar e intercambiar información sobre el seguimiento y contralor que se viene cumpliendo en individuos incorporados al sistema de vigilancia electrónica. Los sujetos que acceden a este sistema están privadas de libertad bajo la alternativa de prisión domiciliaria, o en un establecimiento carcelario pero incorporados al régimen de salidas transitorias; en el segundo de los casos provistos con tobilleras electrónicas con GPS. Desde ambas instituciones se coincidió en la necesidad de una eficaz comprobación y evaluación de la situación de los internos que se incorporan al sistema, tanto en los aspectos individuales -referidos a su situación criminológica, psicológica, educativa laboral, familiar, entorno social en el que se insertarán etc.-, como de los aspectos estrictamente técnicos. También se concordó en la necesidad de un seguimiento y acompañamiento psico-social que permita la continuidad del proceso de reinserción social de manera adecuada y ajustada a las normas legales. La Provincia de Corrientes adhirió al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, siendo el organismo ejecutor el Servicio Penitenciario Provincial; instrumentándose como una herramienta de auxilio para el Poder Judicial. Es el Juzgado el que dispondrá su uso si el caso, la persona y el lugar en que permanecerá se encuentran en condiciones favorables para la aplicación del mecanismo. La colocación de las pulseras no es de aplicación ni instantánea ni masiva, requiere una evaluación en cada caso en particular. Por su parte, el Ministerio de Seguridad, por medio del Servicio Penitenciario, le corresponde supervisar el correcto funcionamiento del mecanismo e informar al Juez cuando se comprueba la alteración del normal funcionamiento del sistema.