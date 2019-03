El Máximo Tribunal de Justicia, con los votos de los minitros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la representación de Diego Armando Maradona, en el marco de la causa en la que querelló al ex jugador Alejandro Mancuso por la utilización no consentida de su imagen en unos videojuegos promocionados en China. Mancuso, ex ayudante de campo del ex capitan y DT del seleccionado argentino de fútbol, fue imputado por haber presentado a empresarios extranjeros "un contrato supuestamente suscripto por Maradona, pero en realidad se trataba de una firma falsificada" con la ayuda del empresario Felipe Asencio. Ambos- Mancuso y Asencio- fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Pese a la interposición de diferentes recursos, en todas las instancias se ratificó la decisión.