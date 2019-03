El Tribunal Oral Federal Nº6 comenzó el juicio oral y público que tiene como imputados al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el entonces interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa; el ex presidente de la Sociedad Operadora de Emergencia (SOESA), Luigi Capelli; el ex director de Belgrano Cargas SA, Ángel Stafforini y la ex presidenta y directora de la empresa Belgrano Cargas S.A, Graciela Coria, por defraudación a la administración pública, irregularidades en la licitación y el posible pago de sobreprecios en el corredor ferroviario Tucumán-Concepción del Belgrano Cargas. El Tribunal acumuló en un único debate cinco causas que tienen entre sus imputados al ex secretario de Transporte por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.