Falleció el ex procurador Esteban Righi

El lunes 5 de marzo falleció a los 80 años el ex Procurador General de la Nación (2004-2012) y ex Ministro del Interior (1973) Esteban Justo Antonio Righi. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Derecho Penal en esa casa de estudios, en donde fue titular de cátedra en la materia Elementos del Derecho Penal y director del Departamento de Posgrado y de la comisión de posdoctorado. Su alejamiento de la Procuración General se dio en sintonía con el inicio de la causa Ciccone, tras una denuncia del ex vicepresidente amado Boudou. Autor de varias obras emblemáticas en Derecho Penal, que aún son leídas por los estudiantes de abogacía, fundó y dirigió la revista Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. En 2016 recibió el Premio Konex en Derecho Administrativo, Tributario y Penal.