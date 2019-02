Tras la resolución del directorio de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que declaró que los letrados no deben renunciar a su matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal cuando tengan que jubilarse, el ex titular del CPACF, Jorge Rizzo, presentó un pedido a la institución, ahora presidida por Eduardo Awad, para que todos los matriculados que hayan solicitado y accedido a la cancelación de la matrícula "sean rehabilitados a sólo pedido". Rizzo también solicitó que la rehabilitación sea "sin solución de continuidad", para que los letrados que hayan tenido que cancelar la matrícula no pierdan la antigüedad a efectos de alcanzar el estatus de matriculados honorarios.