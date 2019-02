En sus zapatos

“¿Si uds. hubieran estado en mi lugar, qué hubieran hecho? No sólo les pido empatía ya que todos son jueces y están juzgando a un abogado por su actuación como Juez. Así comenzaba el ex juez Juan José Galeano su alegato final.



Como lo viene haciendo durante todos estos años, el primer juez de la causa del Atentado a la AMIA, negó, con abundante argumentación, haber encubierto la investigación judicial.



“Aún con escasez de medios, nuestra inexperiencia en el tratamiento del terrorismo, la falta de investigadores adecuados y confiables, sin legislación apropiada, pudimos hacer una enorme investigación que desenmascaró a los responsables”



"Nadie nos enseñó cómo tratar con terroristas o con arrepentidos, informantes, espías o doble agentes".





Para el ex magistrado “se puede ver cómo los querellantes en esta causa aprietan a los Jueces para que les den la razón en lo que han inventado”.

Dijo que “es falso sostener que de la Causa Amia no se sabe nada, o que se pretenda instaurar que el hecho no se esclareció”, recordando que Irán no solamente pidió su extradición sino que había dictado dos “fatwas” (condenas religiosas a muerte) en su contra.

"¿Cómo entonces puede creerse con la facilidad que lo han hecho la UFI AMIA y los querellantes que YO, de un día para otro, pasé de tener un Juzgado modelo a liderar una suerte de asociación ilícita? No fue fácil para mi defenderme de circunstancias que no pasan ni pasaron, pero aquí se sostuvieron como hechos reales".

Dijo "puedo reiterarles sin dudar que yo soy inocente puesto que no desvié ni obstaculicé investigaciones, no le pagué a TELLELDIN para que inculpara inocentes, no privé a nadie de su libertad ilegítimamente y siempre interpreté la Ley respetando su espíritu".

"La causa AMIA es una fábrica de honorarios e indemnizaciones y este juicio es una excusa, y fue impulsado por abogados que patrocinan las demandas internacionales".



Habló de la precariedad del sistema judicial argentino de hace 25 años, haciendo notar que no estaba preparado para una causa de la magnitud de la del Atentado a la AMIA. "



La causa AMIA tiene un costado perverso, y sin salida, abundó. “Yo estoy aquí por haber hecho y también estaría acá por no haberlo hecho o haberlo hecho de otra forma”. “Este caso es una venganza y un negocio que está generando indemnizaciones millonarias”, sostuvo.



Un fallo condenatorio en este caso sería visto como un precedente negativo para todos aquellos jueces y fiscales a los que la sociedad les pide a gritos que luchen contra la corrupción, como lo hicimos en su momento y sin temor. "Yo no le saqué el cuerpo a mi responsabilidad como Magistrado ni se lo saco ahora". explicó.

"Este caso tiene poco que ver con el verdadero caso AMIA" dijo Galeano. "En aquél había que descubrir a los terroristas y a quienes los habían ayudado localmente. Que se me juzgue a mí en este juicio no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Acá se eligió a un grupo de gente, que poco tienen que ver entre sí, para generar una conspiración que nunca existió".