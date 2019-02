Casación rechazó un planteo de Amado Boudou

El presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, no hizo lugar a la solicitud de la defensa de Amado Boudou de postergar la audiencia designada para el 13 de febrero de 2019, con motivo de que la querellante -Unidad de Información Financiera- no habría digitalizado el recurso de casación presentado contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, que concediera la excarcelación a Boudou. El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la causa conocida como "Ciccone". Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de informes oral y pública y el tribunal dentro de los cinco días dictará su fallo respecto de la excarcelación de Boudou. Asimismo, la Sala IV deberá resolver respecto de las excarcelaciones que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital concedió a Nicolás Tadeo Ciccone y José María Nuñez Carmona. En estos casos, Hornos fijó sendas audiencias para el día 20 de febrero.