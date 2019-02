La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hizo lugar a la petición de la empresa Tenaris, titular de la marca del mismo nombre y del dominio tenaris.com y ordenó que le sea transferido el dominio tenariz.com por ser confusamente similar a su marca. ​



Tenaris, la demandante es una conocida empresa fabricante y proveedora internacional de tubos de acero. Tenaris se formó y cambió su nombre en 2001 después de un largo y costoso estudio y ejercicio de marca. La marca del se registró posteriormente en varios de países (por ejemplo, el registro de los Estados Unidos de América nº 2679032 para TENARIS, registrado el 21 de enero de 2003).

Además, la empresa registró numerosos nombres de dominio que incorporaron la marca, incluido su principal sitio "www.tenaris.com".

Por su parte, el nombre de dominio en disputa "tenariz.com" se registró el 7 de septiembre de 2018. Y Aunque no se resuelve en un sitio web activo , ha servido para generar direcciones de correo electrónico que son utilizadas para mandar e-mails a los clientes de Tenaris.

La demandante indicó que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca registrada porque el nombre en disputa solo cambia la última letra de una "s" a una "z", que tiene un sonido fonético similar.

La única explicación factible para el registro del nombre de dominio en disputa es la intención de causar confusión, error y engaño.

La empresa afirmó también que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que no hay registro de ninguna actividad comercial de buena fe por su parte. Afirma también que el nombre de dominio en disputa se registró y se está utilizando de mala fe para engañar a sus clientes comerciales utilizando las direcciones de correo electrónico fraudulentas "[...] @ tenariz.com".

La demandada, por su parte, no respondió a las alegaciones.

El panel de la WIPO, haciendo suyos los argumentos de la demandante encontró que efectivamente, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca Tenaris. El dominio en disputa adopta la marca por completo solo cambiando la última letra de la "s" a "z", que es un equivalente fonético. AltaVista v. O.F.E.Z. et al., Caso OMPI D2000-1160 (la ortografía o la variación tipográfica de una marca notoriamente conocida es "confusamente similar"); Encyclopedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini y The Cupcake Patrol a / k / a Country Walk a / k / a Cupcake Party, Caso No. D2000-0330 (transfiriendo nombres de dominio en disputa utilizando el término “brtannica”).

Opinó que la única explicación factible para el registro del nombre de dominio en disputa es la intención de causar confusión, error y engaño. Además, el registro y uso de mala fe del Demandado está claramente establecido por la evidencia proporcionada por el demandante de que el Demandado usó de manera engañosa la dirección de correo electrónico "[...] @ tenariz.com" para intentar engañar a los clientes del demandante y hacer pedidos con el demandado.

Es por ello que finalmente ordenó que el nombre de dominio en disputa "tenariz.com" sea transferido al reclamante.