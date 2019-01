La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, integrante de la Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja, solicitó que se revoque el beneficio del arresto domiciliario y, en consecuencia, se traslade en forma inmediata al ex juez federal Roberto Catalán a una unidad carcelaria. En 2016, el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó al magistrado a doce años de prisión por el encubrimiento de un homicidio y la aplicación de tormentos -contra siete víctimas- y como autor de asociación ilícita, en el marco de una causa donde también fue condenado a prisión perpetua el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Tras la condena, el ex magistrado continuó gozando del beneficio del arresto domiciliario dictado en una causa anterior, circunstancia que motivó la interposición de pedidos de revocatoria en base a dictámenes forenses que concluían la aptitud para cumplir la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Recientemente tomó estado público una filmación en la que se observa a Catalán en momentos en que transita por los alrededores de su domicilio, al que posteriormente ingresa, presumiblemente tras efectuar compras en un comercio de la zona.