Ingresó al Congreso el DNU de extinción de dominio

El DNU de régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio ingresó por la Cámara de Diputados este miércoles a las 10 y, a partir de ahora, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de 10 días para tratar la validez del decreto que Mauricio Macri anunció desde Casa Rosada días atrás. El Gobierno avanzó con la medida por esa vía argumentando el estancamiento del debate de la ley en el Congreso, donde después de las modificaciones que el Senado incorporó al proyecto -con media sanción en 2016-, la Cámara baja no volvió a tratar el tema. Tras el anuncio del régimen, la oposición más dura hizo hincapié en la cuestión constitucional del DNU, pero desde Cambiemos insistieron en que no incide en materia penal, algo que el Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna. Además, las críticas hacia “las formas” provocaron que desde Casa Rosada no descarten la posibilidad de que este año finalmente se sancione una ley. Asimismo, desde el Frente Renovador, espacio impulsor de la norma aprobada hace dos años y medio, adelantaron que buscarán insistir en el Congreso. Por lo pronto, la comisión encargada del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia deberá convocar en los próximos días a debatir la medida. Allí, el oficialismo cuenta con ocho miembros, pero al ser el titular el diputado kirchnerista Marcos Cleri, éste cuenta con voto doble en caso de empate en la firma del dictamen.