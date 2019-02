La Justicia rechazó un planteo de nulidad de una causa por tenencia de pornografía infantil, porque se inicio cuando el imputado prestó un disco rígido externo en el que se hallaba el material. El fallo señala que no se violó su intimidad porque no hubo “una razonable expectativa de privacidad”, ya que no había claves que restringan el acceso.

