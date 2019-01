Iljo Keisse, un ciclista oriundo de Bélgica e integrante del equipo Deceuninck-Quick Step, que participa de una competencia en San Juan, fue multado por haber apoyado su miembro en la espalda de una moza. La joven había contado ante el medio Telesol que “luego de hacerme un pedido, les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así“. El hecho fue denunciado y el Tercer Juzgado de Faltas, a cargo de Enrique Mattar, le aplicó una multa de $3.000 por haber infringido el artículo 117 del Código de Faltas, que castiga las "Ofensas a la moral pública". El ciclista ya abonó la multa.