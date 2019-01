La Cámara Federal de Resistencia confirmó la prisión preventiva de la diputada en la causa que se le sigue por supuesto lavado de dinero en su gestión como intendente de Resistencia, al explicar las razones por las que sus abogados patrocinantes presentaron un recurso ante la Cámara de Casación en el que solicitaron que tal medida sea revocada. La Cámara Federal ratificó el procesamiento y pedido de detención previo desafuero de la diputada chaqueña al insistir con la posibilidad de que Ayala entorpezca la investigación. “Siempre he dicho que no me escudo en los fueros, ni me escudaré. Ejerzo mi defensa jurídica y mis abogados han apelado porque la decisión que ha tomado la Cámara es arbitraria”, y afirmó que es “carente de sustento y escandalosa”. Ayala fundamentó sus afirmaciones y señaló: “El auto de procesamiento y la prisión preventiva fueron dispuestas el 28 de mayo de 2018 y a partir de ahí se sumaron pruebas y testimonios, y el 27 de diciembre la Cámara de Casación le dice a la Cámara de Resistencia que anule el fallo y que se proceda a anular la prisión preventiva porque no tenía sustento jurídico y si ellos consideraban que sí tenía sustento, a pesar de que le ordenaban anular, que dijesen por qué habría de profugarme o cuáles eran los elementos por los que se me acusa. Esto no se hizo”.