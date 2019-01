El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 16 de Barcelona convalidó la decisión de una guardería, que no quiso inscribir a un niño que no tenía completa la cartilla de vacunación. De esa forma, se rechazó una demanda de los padres del menor, que denunciaron que no se respetaba su derecho a la igualdad, manifestando que la negativa a matricular a su hijo vulneraba "su libertad ideológica". El fallo señala que ninguna institución pública, gobierno o administración, ni sociedad científica de prestigio avalan la no vacunación, sino que impulsan la vacunación obligatoria. Además, le reprocha a los progenitores el no respeto a los derechos de los demás niños, que se verían ante un "notorio riesgo" a su salud.