Susana María Traillou, titular del Ministerio Público de la Defensa Civil de la Provincia de Jujuy, se sumó al rechazo a la iniciativa que propone bajar la edad de punibilidad a los 15 años. Traillou había estampado su firma en el documento del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que cuestionaba el proyecto de baja de imputabilidad, y este lunes declaró que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil "no puede centrarse solamente en la persecución estatal –a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a las niñas, niños y adolescentes que sean infractores o no a la ley penal". "Pensar en la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social, significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales y retroceder en la construcción de derechos de la niñez. Las leyes que se dictan no deben afectar derechos consagrados en la constitución y los tratados que forman parte de la misma", sostuvo luego, según recopila la web www.justiciajujuy.gov.ar del Poder Judicial de Jujuy.