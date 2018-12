En el marco de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidas durante el último gobierno de facto, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cuatro ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por los hechos conocidos como la “Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurridos el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto y que tuvieron como resultado la muerte de 65 detenidos, mientras que otras 89 víctimas fueron objeto de cruentos tormentos. Luego de una larga investigación que se inició por la denuncia de uno de los sobrevivientes y a la que posteriormente se fueron sumando más víctimas, Rafecas tuvo por probado que, aquella mañana y como represalia por un episodio que se había producido la noche anterior, los funcionarios del Servicio Penitenciario dispusieron la realización de una violenta requisa en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 donde se encontraban alojadas más de 160 personas. Las personas que fueron procesadas por Rafecas son el ex prefecto Juan Carlos Ruiz, quien al momento de los hechos era el jefe de la Unidad Penitenciaria; el ex alcaide mayor Horacio Martín Galíndez, que se desempeñaba como jefe de la División Seguridad Interna de la Unidad; el ex alcaide Carlos Aníbal Sauvage, a cargo al momento de los hechos de la Sección Requisa de la cárcel, y el ex ayudante de 5ta. Gregorio Bernado Zerda, quien era uno de los celadores a cargo del Pabellón Séptimo. Conforme lo dispusiera el Juez en dicho resolutorio, los imputados deberán permanecer detenidos durante lo que resta del proceso.