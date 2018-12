Casación: el asesinato de Larrabure no es lesa humanidad

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso interpuesto por familiares del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, contra la decisión de la Justicia Federal de Rosario que desestimó el pedido de llamado a prestar declaración indagatoria a Juan Arnol Kremer, un ex integrante del PRT-ERP, en el marco de una investigación sobre la muerte del militar,, que habría ocurrido entre agosto de 1974 y agosto de 1975, y de los que habrían sido responsables integrantes de esas organizaciones armadas. El Tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, se basó en el contenido la de la Resolución Nº 158/07, suscripta por el ex procurador Esteban Righi, donde afirmó que "desde un punto estrictamente jurídico, no corresponde aplicar […] las categorías de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra”. "El recurrente insiste en la afirmación de sus proposiciones mas no rebate, con suficiencia, los argumentos expuestos por el tribunal a quo y el juez de grado, específicamente en torno a la atipicidad de las conductas endilgadas como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y las consecuencias jurídicas que, de tal extremo, resulta", concluyó la Alzada.