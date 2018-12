El ex vicepresidente Amado Boudou podría volver a la cárcel si la Cámara de Casación accede al pedido que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) para que se revea su excarcelación en la causa Ciccone hace dos semanas. La OA presentó ante el máximo tribunal penal federal varios escritos en los que pide la revisión de las excarcelaciones de Boudou y de otros implicados en esa causa. En su presentación, la OA, que preside Laura Alonso, reclamó que el ex vicepresidente; su amigo José María Núñez Carmona y el ex dueño de Ciccone Calcográfica Nicolás Ciccone, tengan que volver a la cárcel con prisión preventiva, a partir de un fallo que debería hacer Casación para revertir las excarcelaciones que les concedió el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. El pasado miércoles 12 de este mes y tras pagar una caución de un millón de pesos, con la prohibición de salir del país, Boudou fue autorizado a dejar el penal de Ezeiza, donde cumplía una condena de 5 años y 10 meses de prisión. El 7 de agosto pasado Boudou fue encontrado culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en el proceso de levantamiento de quiebra y posterior venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica.