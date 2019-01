En los autos "GONZALEZ, MARIANA PAOLA C/ RIBA, MAXIMILIANO EXEQUIEL ROBERTO S/ VENIA”, la justicia santafesina le extendió a una mujer una autorización, por el plazo de tres años, para que pueda viajar con sus dos hijas al exterior, debido al desinterés del progenitor por llegar a un acuerdo.

El titular del juzgado, Alejandro Azvalinsky, fundó su decisión en los antecedentes de la causa , que muestran que la madre inició varios juicios declarativos con la intención de obtener el permiso y el padre de las menores, con quien no tienen casi contacto, no se presentó nunca a oponerse al pedido, a pesar de estar notificado, y se negó a prestar su consentimiento de manera sistemática.

Las menores declararon que no tienen relación con su papá y que están entusiasmadas en realizar un viaje a Disney con su mamá. El juez consideró que sería injusto hacer pesar sobre ellas la actitud desinteresada de su progenitor y resolvió darle la autorización para viajar.

El magistrado explicó que el nuevo Código introdujo​ modificaciones con relación al ejercicio de la responsabilidad parental, como la “autonomía personal progresiva” de los niños que impacta fuertemente en el escenario familiar, dirigida a posibilitar a los hijos el ejercicio de sus derechos en forma cada vez más autónoma y personal.

En esa línea, Azvalinsky agregó que se necesita el consentimiento de ambos progenitores para lograr la autorización para salir de la República pero si uno de los dos no da su consentimiento o media imposibilidad de prestarlo, “debe resolver el Juez teniendo en miras el interés familiar”.

"La exigencia para la progenitora de tener que promover expedientes de Venia Judicial para todos y cada uno de los viajes que desee emprender con sus hijas, ante la imposibilidad de conseguir que el padre de las mismas les otorgue autorización, resulta, a la vista de los antecedentes del caso, un desgaste personal ­en tiempo y dinero que bien podría invertir en favor de sus hijas", sostiene el fallo.

También expresaron que el demandado no las llama para navidad, los cumpleaños, no les pregunta por la escuela y no saben donde vive porque no se ven nunca.