El juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria por el caso de la usina de Río Turbio a ex funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y Jorge Mayoral, al gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, al empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), A Ernesto Maxit de la misma empresa y a Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros. La citación se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una fallida promesa energética de Cristina Kirchner. De esta manera, el magistrado habilitó la feria judicial de verano, pero la ronda de indagatorias se iniciará el 19 de diciembre y continuarán hasta el 11 de enero cuando declare Peralta. La investigación por la Usina de Río Turbio se inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica, a cargo de la firma española Isolux Corsán. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.