ART: bajaron los accidentes en el primer semestre del año

Así lo reconoce un “Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral” elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El mismo abarca el período enero-junio de 2018 y del que surgen que en “casos con días de baja y secuelas incapacitantes sin baja”, se registra un descenso del 4,4%; mientras que en el rubro “accidentes in itinere” surge una merma del 9%. Además, en “casos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) con baja y secuelas incapacitantes” hubo un descenso del 2,8%). En cambio, en los “casos mortales”, no se registró una variación porcentual y hubo un crecimiento de un 2,6 % en los “casos in itinere mortales”.