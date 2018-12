Liberaron a Núñez Carmona y a Nicolás Ciccone

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió hoy excarcelar al socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, y al ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas aún no están firmes, informaron fuentes judiciales. El TOF 4 emitió dos fallos en los que determinó que las libertades de Ciccone y Nuñez Carmona no representan un riesgo para otras investigaciones en curso, aunque determinó que, como Boudou, ambos tendrán prohibido salir del país y deberán utilizar una tobillera electrónica. El fallo fue alcanzado con los votos de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti que dispusieron, además, sendas fianzas de un millón de pesos, mientras que el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, se opuso a los pedidos de excarcelación.