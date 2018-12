La Sala C de la Cámara Comercial, con votos de los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machin, revocó un fallo de primera instancia donde se intimó a la actora a depositar un cheque de pago diferido que había sido librado por su parte -y pagado por el banco girado-, “hasta el límite del importe por el cual se había cursado la orden de embargo”.

Según se desprende de la causa, caratulada “Ledesma, Eduardo Nicolás y Castromán Matías S.H. c/ Carfalu S.R.L. s/ Ejecutivo” se libró un oficio por el cual se comunicó a la recurrente que se había decretado embargo preventivo sobre las sumas “que la demandada tuviese derecho a percibir de su parte por facturas emitidas o a emitirse”, hasta que cubra determinad importe.

Luego presentó un escrito “los efectos de que V.S. estime corresponder” informando “que con anterioridad a la toma de razón de la medida de marras, su parte había entregado a la demandada un cheque de pago diferido para cancelar cierta factura, cuyo vencimiento no había operado a ese momento”.

Para la Cámara la orden de no pagar comunicada al banco no afectaba al documento como “título valor”, definido como aquella comunicación que se exigió al apelante no lo hubiese eximido de la responsabilidad cambiaria que, como librador del cheque, tendría frente al portador que pudiera haberlo adquirido según su ley de circulación.