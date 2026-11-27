Un árbol que cae sobre el techo del vecino, una tubería que revienta en el apartamento de arriba o un contratista que abandona la obra a medias suelen parecer problemas pequeños al principio. Con el paso de los días, las facturas de reparación se acumulan, el seguro pide más papeles y la otra parte deja de contestar los mensajes. En Texas, muchas de estas situaciones terminan en un tribunal civil, y conviene conocer ese camino antes de llegar a él. Este artículo repasa las etapas habituales, los plazos que importan y los errores que más complican un reclamo por daños materiales.





Cuándo un daño material se convierte en un caso civil

Un buen punto de partida son las explicaciones en español de Omar Ochoa Law Firm, que describen cómo se plantean las disputas civiles dentro del estado. Más allá de cualquier recurso en particular, la idea básica es sencilla: cuando alguien causa un daño a un bien ajeno por descuido, por incumplir un contrato o de forma intencional, la persona afectada puede reclamar una compensación ante un tribunal civil. A diferencia de un proceso penal, aquí nadie va a la cárcel y lo que se discute es dinero, reparaciones o el cumplimiento de una obligación.

Los casos más comunes incluyen daños por tormentas y granizo, incendios que se propagan desde una propiedad vecina, inundaciones causadas por mala construcción y choques que destruyen cercas, fachadas o vehículos estacionados. Por si sirve de algo, la mayoría de estas disputas se resuelve antes de que un juez dicte sentencia, pero eso no convierte la demanda en un trámite menor. La posibilidad real de llegar a juicio es lo que da peso a las negociaciones, y por eso la documentación del daño importa desde el primer día.

También existe una diferencia entre el daño a la propiedad inmueble, como una casa o un local comercial, y el daño a bienes muebles, como un auto, una máquina o un inventario. Las reglas generales de responsabilidad se parecen bastante, pero las pruebas cambian. Para un edificio suelen pedirse presupuestos de contratistas y reportes de ingenieros, mientras que para un vehículo pesan más los avalúos y el valor de mercado que tenía antes del siniestro.

Los plazos que marcan el calendario del reclamo

El plazo más conocido en Texas es el de dos años que fija el Código de Prácticas y Remedios Civiles para demandar por daños a la propiedad de otra persona. Ese período se cuenta desde el día en que nace la causa de acción, y dejarlo vencer puede cerrar la puerta a la demanda aunque el daño sea evidente. La ley prevé algunas excepciones, pero los tribunales las aplican con cautela, así que lo prudente es tratar esos dos años como una fecha límite firme.

Hay otros relojes que corren al mismo tiempo. Cuando el daño está cubierto por una póliza, el Código de Seguros de Texas exige que la aseguradora acuse recibo del reclamo, comience su investigación y pida los documentos que necesite dentro de los quince días siguientes al aviso. Hablando de eso, esa obligación suele contarse desde el aviso por escrito, de modo que una llamada telefónica sin respaldo no siempre sirve para demostrar la fecha. Guardar copias de los correos y de las cartas enviadas evita discusiones posteriores sobre quién avisó y cuándo.

Los plazos también influyen en la estrategia. Una carta de reclamo bien documentada puede abrir una negociación sin esperar al último momento, pero presentar la demanda con margen suficiente protege el derecho a reclamar si la conversación se estanca. En la práctica, muchas personas pierden meses esperando que la aseguradora o la otra parte resuelvan todo por sí solas, y cuando reaccionan el calendario ya se acortó.

Cómo se arma la prueba antes de presentar la demanda

Quien enfrenta una disputa de este tipo suele necesitar abogados de demandas civiles para ordenar los documentos y decidir contra quién conviene reclamar. A veces el responsable no es quien parece, porque un daño causado por una obra puede involucrar al dueño, al contratista general y a un subcontratista a la vez. Identificar a todas las partes desde el principio evita que alguien quede fuera del caso cuando ya es tarde para incluirlo.

La prueba empieza con lo más simple, que son las fotografías y los videos con fecha tomados antes de limpiar o reparar. Conviene conservar las piezas dañadas cuando sea posible, guardar los recibos de las reparaciones de emergencia y pedir por escrito varios presupuestos. Entre más claro quede el vínculo entre el hecho y el daño, menos espacio queda para que la parte contraria lo discuta.

Los testigos y los reportes técnicos completan el cuadro. Un vecino que vio caer el árbol, un plomero que explica la causa de la fuga o un ingeniero que describe la falla estructural pueden pesar más que cualquier descripción general. Lo mejor es pedir esos testimonios por escrito mientras los recuerdos siguen frescos.

Errores comunes que debilitan el reclamo

Uno de los errores más repetidos es reparar todo de inmediato sin documentar el estado original. La urgencia se entiende, sobre todo cuando entra agua a una casa o se cae una pared exterior, pero una reparación sin fotos deja a la persona sin evidencia para demostrar el alcance real del daño. Lo razonable es proteger la propiedad de más pérdidas, por ejemplo cubriendo un techo con una lona, y registrar todo antes y después.

Otro tropiezo habitual es hablar demasiado con la parte contraria o con su aseguradora. Los ajustadores suelen pedir declaraciones grabadas, y cualquier comentario improvisado, como decir que el daño no fue tan grave, puede citarse más adelante. Es más seguro limitarse a hechos comprobables y exigir por escrito cualquier oferta o negativa.

También ocurre que algunas personas firman una liberación de responsabilidad o cobran un cheque sin leer las condiciones. Ciertos pagos llegan acompañados de documentos que dan por cerrado el reclamo, aun cuando después aparecen daños ocultos como moho, filtraciones o fallas eléctricas. Revisar esos papeles con calma antes de firmar puede ahorrar meses de problemas.

Qué esperar del proceso judicial y de la negociación

Una vez presentada la demanda, la otra parte tiene un plazo para responder, y después comienza la etapa de descubrimiento, en la que ambos lados intercambian documentos, contestan preguntas por escrito y rinden declaraciones bajo juramento. Es la fase más larga y la que más sorprende a quien nunca ha pasado por un litigio. Los mensajes viejos, las fotos y los presupuestos que parecían irrelevantes terminan convertidos en material de trabajo.

Durante ese tiempo suelen aparecer propuestas de acuerdo, y es común que los tribunales sugieran o exijan una mediación antes del juicio. Un mediador neutral no decide el caso, solo ayuda a que cada lado evalúe sus riesgos con más calma. Si el acuerdo llega, el expediente se cierra mucho antes y los costos de litigar dejan de crecer.

Cuando la disputa involucra a una aseguradora, el cuadro cambia un poco. Algunas guías redactadas por abogados de daños a la propiedad explican cómo se calculan las pérdidas, qué papel juega la depreciación y cuándo conviene reclamar el costo de reposición. Esa distinción pesa mucho, porque el valor actual de un techo de quince años puede ser bastante menor que el costo de instalar uno nuevo, y revisar la póliza con atención antes de aceptar una oferta evita sorpresas.

El resultado final depende de la calidad de la prueba, de la conducta de la otra parte y de la disposición de cada lado a ceder. Una sentencia favorable no siempre se traduce en dinero inmediato, porque cobrar puede requerir pasos adicionales cuando el demandado no paga por su cuenta. Por eso muchas personas valoran un acuerdo razonable más que una victoria que tarda años en materializarse.

Un daño a la propiedad rara vez se resuelve con una sola llamada o una sola carta. Quien conoce los plazos, guarda la documentación y entiende cómo avanza un caso civil llega a cualquier negociación con una idea más clara de lo que está en juego. Y si la situación termina en un tribunal, al menos no será un terreno desconocido.