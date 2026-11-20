“En los casos en que se aplique la firma electrónica o digital, no será necesario la utilización del soporte papel”. La frase pertenece a la Acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y resume el estado actual del expediente en el Poder Judicial de la Nación: lo digital es la regla. Sin embargo, cualquier estudio jurídico que litiga en el fuero nacional o federal sigue teniendo una impresora encendida. La pregunta es qué imprime, por qué y con qué equipo conviene hacerlo.



Digital por regla, papel por excepción

El recorrido normativo empezó con la Ley 26.685, que habilitó el expediente y las notificaciones electrónicas, y siguió con una serie de acordadas de la Corte. La Acordada 31/2011 creó el domicilio electrónico y el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos. La 38/2013 lo extendió a todo el Poder Judicial de la Nación. La 3/2015 hizo obligatoria la notificación electrónica y eximió de presentar en papel los escritos de mero trámite.

El salto definitivo llegó en 2020. La Acordada 4/2020 dispuso que las presentaciones se hicieran en formato digital, con firma electrónica, a través de la Identificación Electrónica Judicial (IEJ). Las acordadas 11/2020 y 12/2020 aprobaron el uso de la firma electrónica y digital en todo el Poder Judicial de la Nación, y la 31/2020 aprobó un protocolo de actuación para el expediente digital. Todo eso funciona sobre el Sistema de Gestión Judicial, conocido como Lex 100.

El resultado es un esquema en el que el escrito nace, se firma, se presenta y se notifica en formato digital. El papel quedó para situaciones puntuales.

Qué sigue en papel y por qué

La primera excepción está en la propia normativa. La Acordada 31/2011 dejó fuera del sistema electrónico las notificaciones que por su naturaleza deban diligenciarse en el domicilio real, como el traslado de la demanda, la reconvención y la citación de personas extrañas al juicio. La razón es sencilla: el demandado todavía no es parte y no tiene domicilio electrónico constituido. Por eso, la cédula al domicilio real sigue siendo un documento que se imprime y se diligencia físicamente. La jurisprudencia es estricta en este punto: por la trascendencia del traslado de la demanda, se exige que se notifique en el domicilio real del demandado para asegurar su conocimiento efectivo.

La segunda excepción es la firma del cliente. Cuando el abogado actúa como patrocinante, el escrito digital lleva su firma electrónica, pero debe haber sido suscripto previamente de manera ológrafa por el patrocinado. Eso significa que el escrito se imprime, el cliente lo firma en papel y el estudio lo digitaliza. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, además, sugiere conservar en el estudio el escrito en soporte papel con la firma del cliente.

La tercera es la prueba documental. Las acordadas establecen que la documental original se incorpora en formato digital, pero los originales no desaparecen: alguien tiene que escanearlos, y el estudio los conserva en papel.

A eso se suman las copias que no exige ninguna norma, pero sí la práctica profesional: el juego de copias para el cliente que no maneja PDF, el borrador que se corrige en papel antes de una audiencia, el contrato para firmar en una reunión o el material que se lleva a una mediación.

En las jurisdicciones provinciales el panorama varía. Cada Poder Judicial tiene su propio sistema y régimen de presentaciones, y en varios todavía conviven trámites digitales y en papel.



Láser o tinta: qué impresora conviene a un estudio chico

Con ese volumen de impresión, más ocasional que masivo, la elección del equipo cambia. La variable decisiva no es el precio de la impresora, sino el costo por página y la frecuencia de uso.

Las impresoras de tinta tienen un problema en oficinas que imprimen de forma irregular: si pasan días sin uso, la tinta puede secarse en los cabezales. Las láser monocromáticas, en cambio, usan tóner en polvo, que no se seca, y suelen rendir más páginas por cartucho. Para un estudio que imprime casi exclusivamente texto en blanco y negro, esa diferencia pesa.

El cálculo del costo por página se hace con un dato que figura en cualquier ficha técnica: el rendimiento del cartucho. Se divide el precio del cartucho de reemplazo por la cantidad de páginas que rinde, según la norma de medición del fabricante. Entre las opciones disponibles en el mercado figuran equipos de varias marcas, como las HP LaserJet, y en todos los casos el cálculo es el mismo.

Un ejemplo concreto ayuda a dimensionar. La ficha técnica de la impresora HP LaserJet M111w indica que usa el tóner HP 150A, con un rendimiento aproximado de 975 páginas, una velocidad de hasta 20 páginas por minuto en A4 y un volumen mensual recomendado de 100 a 1000 páginas, un rango que se ajusta a un estudio chico.

Esa misma ficha muestra un límite para tener en cuenta: el modelo no tiene dúplex automático. La impresión a doble faz es manual, es decir, hay que dar vuelta las hojas. Para un estudio que imprime escritos largos para que el cliente los firme, el dúplex automático ahorra papel y tiempo, y conviene revisarlo en cualquier ficha antes de comprar.



Wifi, red y confidencialidad

Una impresora con wifi resuelve un problema práctico: varios abogados pueden imprimir desde la notebook o el celular sin cables. Pero también agrega un dispositivo a la red del estudio, y en un estudio jurídico eso tiene implicancias de confidencialidad.

Por la impresora pasan escritos, datos personales de clientes y documentación sensible amparada por el secreto profesional. Algunas medidas básicas reducen el riesgo. Primero, cambiar la contraseña de administración del panel web de la impresora, que muchos equipos traen con valores por defecto. Segundo, desactivar las funciones de conexión directa, como Wi-Fi Direct, si no se usan. Tercero, conectar la impresora a la red interna del estudio y no a la red de invitados que se ofrece a clientes en la sala de espera. Y cuarto, mantener actualizado el firmware del equipo.

También hay medidas de procedimiento: retirar las impresiones de inmediato, no dejar copias con datos de clientes en la bandeja y destruir los borradores en lugar de tirarlos enteros a la basura.



Qué esperar

La tendencia normativa apunta en una sola dirección. Cada acordada de la última década redujo un poco más el lugar del papel en el expediente del Poder Judicial de la Nación, y los sistemas provinciales avanzan en el mismo sentido, aunque a ritmos distintos.

Lo que difícilmente desaparezca en el corto plazo es el papel en la relación con el cliente y con quien todavía no es parte del proceso. Mientras la firma ológrafa del patrocinado, la cédula al domicilio real y la documental original sigan formando parte del circuito, el estudio va a necesitar imprimir. Lo que cambia es el volumen y el criterio: menos páginas, impresas con equipos elegidos por su costo por página, y una red pensada con la misma reserva con la que se maneja un expediente.