Que se garantice el debate

Varias organizaciones de la sociedad civil reclamaron a los senadores que preserven la obligatoriedad de los debates presidenciales en la reforma electoral que impulsa el Gobierno.

En una carta enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, advirtieron que sacar esa instancia del Código Electoral “deforma las elecciones” y afecta el derecho de los ciudadanos a informarse antes de votar.

La obligatoriedad del debate se incorporó al Código Electoral en 2016, con la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, la realización de los encuentros dependía de un acuerdo entre los postulantes.

El planteo llegó con la reanudación del tratamiento del proyecto de reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo. Las firmantes son Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal.

El cuestionamiento apunta al artículo 30 de la iniciativa, que propone suprimir del Código Electoral Nacional las normas sobre obligatoriedad, organización, realización, transmisión y autoridad de aplicación de los debates entre candidatos a presidente.

Las organizaciones pidieron mantener esos artículos y limitar los cambios a las referencias a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Ejecutivo pretende eliminar o suspender. “La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales”, señalaron.

Definieron al debate como una institución que garantiza a la ciudadanía el acceso “directo, simultáneo y en condiciones de igualdad” a las propuestas de quienes aspiran a la Casa Rosada.

La obligatoriedad del debate se incorporó al Código Electoral en 2016, con la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, la realización de los encuentros dependía de un acuerdo entre los postulantes.

La norma buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los candidatos a exponer y confrontar en público sus plataformas.

Para las organizaciones, el carácter obligatorio es central porque el debate no es un derecho de los dirigentes sino de los votantes. Dejarlo librado a la voluntad de los candidatos, advirtieron, permitiría que un postulante decida no participar por conveniencia electoral.

También destacaron que la instancia permite comparar propuestas bajo las mismas reglas, garantiza una transmisión pública, gratuita y federal, y deja un registro de compromisos que luego puede contrastarse durante el gobierno.