Mié 17 de mayo de 2017

Una persona con un beneficio de litigar sin gastos no concedido no podrá proseguir con el trámite de su recurso de queja ante la Corte Suprema, hasta que aquél no le sea otorgado. Así lo dispuso un fallo del Máximo Tribunal, que recalcó que el depósito obligatorio “solo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar sellado o tasa judicial”.