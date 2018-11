La pelea de los jueces por la presidencia

Tres listas se disputarán este jueves la presidencia de la Asociación de Magistrados en el medio de un clima de tención por el proyecto que busca que los jueces paguen Ganancias y el avance del traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

La lista Bordó postuló para la presidencia a Hernán Moncla, juez de Cámara Comercial; mientras que la lista Celeste propuso al vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Roberto Pompa. Por último, la lista Compromiso Judicial lleva como candidato a Oscar Ameal, magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Los candidatos competirán por la conducción de la institución, que actualmente está presidida por María Lilia Gómez Alonso. También se renovarán 24 miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas.

Las listas se comprometieron a no hacer de Ganancias una "herramienta electoral con vista a la renovación de autoridades". Sin embargo, los posibles cambios en el régimen tributario y jubilatorio fueron uno de los principales reclamos durante la campaña.

Las agrupaciones reconocen que se viven “tiempos difíciles” dentro de la Justicia y coinciden que la agenda para el próximo año no será fácil por las intenciones del Gobierno nacional de avanzar con el traspaso de la Justicia a la Ciudad y el régimen tributario.

Esta última cuestión fue postergada en la Cámara de Diputados por desavenencias dentro del oficialismo, luego de que el radicalismo perdiera el lugar que ocupaba dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Las listas se comprometieron a no hacer de Ganancias una "herramienta electoral con vista a la renovación de autoridades". Sin embargo, los posibles cambios en el régimen tributario y jubilatorio fueron uno de los principales reclamos durante la campaña.

A esta situación se suma la falta de credibilidad y de confianza ciudadana en los magistrados. Estos datos se desprenden de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se ubica al Poder Judicial como el “poder del Estado con peor imagen”.

Los tres candidatos

Moncla, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, buscará conseguir su primer mandato al frente de la entidad, para continuar la labor realizada por Gómez Alonso.

“Queremos un Poder Judicial y Ministerios Públicos que gocen del reconocimiento y la confianza de la sociedad, y que cuenten con recursos suficientes, garantías adecuadas para el ejercicio de la función, respeto de la carrera judicial, y salarios de actividad y retiro dignos”, señaló la tradicional Lista Bordó.

Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Roberto Pompa, competirá por la Lista Celeste. Pompa es crítico de la última gestión en la entidad, pero considera que luego de las elecciones, las agrupaciones deben sentarse en la mesa para trabajar en conjunto en los temas urgentes, como Ganancias y trasferencia de la Justicia. “El traspaso es la destrucción de la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

También señaló la necesidad de trabajar en la credibilidad de la sociedad en el sistema de Justicia, como así también en los servicios que brinda la Asociación a sus integrantes.

Por último, Ameal representará a la Lista Compromiso Judicial. Actualmente es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y miembro del Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Además es parte del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de varias cátedras.

"¿Están todos los candidatos en condiciones de defendernos con firmeza e independencia, sin responder a presiones de diversos sectores? ¿Qué pueden hacer quienes durante todos estos años no pudieron mejorar la imagen de la justicia ante la sociedad, o quienes sus compromisos no les permiten señalar lo que todos sabemos no está bien?”, cuestionó la agrupación durante la campaña.

Desde la Lista Compromiso Judicial consideran que la Asociación "debe ser prescindente en todo momento de quienes gobiernan el país o de vínculos personales que lleven a un conflicto de intereses", y que debe tener una "activa y permanente presencia frente a aquellos proyectos que puedan atentar contra el funcionamiento adecuado, independencia, autonomía y autarquía del Poder Judicial y los Ministerios Públicos".