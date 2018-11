Mié 29 de diciembre de 2004

En un interesante fallo la Cámara Comercial redujo a la mitad la indemnización debida a un asegurado por el robo de su automotor. El pago de la prima por débito automático no se había efectivizado por un error en el número de la tarjeta. El tribunal atribuyó un 50% de responsabilidad a cada una las partes: señaló que el actor no se extrañó por la falta de débitos y la aseguradora no avisó del problema con la tarjeta “cuando pudo haberlo hecho”. FALLO COMPLETO