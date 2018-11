Se trata de una pesquisa en la que se investiga la presunta presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos en la rendición de cuentas de los viajes realizados por el ex Vicepresidente cuando era Ministro de Economía. El fiscal federal Jorge Di Lello efectuó el requerimiento de elevación a juicio de Boudou, su ex jefe de gabinete Guido Forcieri y su ex secretario privado, Héctor Romano. "Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos", sostuvo Di Lello, para quien se falsearon documentos "destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones".