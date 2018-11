La Cámara de Diputados busca obtener dictamen con el proyecto de ley que busca implementar a nivel nacional el sistema de juicio por jurados, que ya funciona en seis provincias del país. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), resaltó que “este trabajo de unificación de 11 proyectos hace dos años que se viene realizando” y se hizo una labor “exhaustiva” con varias reuniones informativas y de asesores, en las que “se fueron incorporando sugerencias, posiciones diferentes”. “Es una deuda que tenemos como país desde 1853”, enfatizó la radical, además de señalar que tres artículos de la Constitución Nacional establecen este mecanismo. Y consideró de suma importancia avanzar en una iniciativa de este tipo en “un momento donde existe un descreimiento de algunas instituciones, una de ellas la justicia”. Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) pidió que los delitos con una pena menor a ocho años no sean juzgados por esta vía, ya que cualquier acusado por hurto simple podría solicitarlo y “el sistema es demasiado caro, complejo e involucra a demasiadas personas”. Asimismo sugirió que el sorteo de los padrones de los jurados esté a cargo de la Cámara Electoral y no de la Lotería Nacional “que no existe más”. En tanto, la legisladora Victoria Donda (Somos) ponderó la incorporación de los delitos contra la administración pública, al tiempo que solicitó excluir a los delitos de lesa humanidad. “Nos parece que es una buena iniciativa para que la sociedad se involucre más en el proceso de justicia”, expresó.