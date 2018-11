Skanska: confirmaron los procesamientos de De Vido y López

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, Julio De Vido, por los delitos de administración fraudulenta y cobro de sobornos (cohecho) en la ampliación de gasoductos que realizó la empresa sueca Skanska. Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron los procesamientos que había dictado hace un año el juez Sebastián Casanello contra De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, ex directivos de la compañía constructora sueca y representantes de las empresas que permitieron la facturación falsa utilizada para pagar los retornos. Las coimas se instrumentaron a través de cheques librados entre noviembre de 2004 y abril de 2006. Y el origen de esos cheques eran facturas apócrifas que recibían de empresas que imputaban falsamente costos (por bienes y servicios no prestados) a las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005.