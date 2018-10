Un jury con la sombra de Falbo

Por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires destituyó al fiscal platense Leandro Daniel Heredia, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Instrucción N°1 descentralizada ubicada en la localidad bonaerense de Guernica, pero se encontraba suspendido desde el 2013.

El ex fiscal fue denunciado por “abuso de autoridad” y “omisión de los deberes de funcionario público” por la ex procuradora, María del Carmen Falbo, quien renunció a la titularidad del organismo a fines de 2016.

En su alegato, Heredia sostuvo: “He dicho mis últimas palabras; he sido contundente y conciso: mi problema se llamó María del Carmen Falbo (la ex Procuradora bonaerense), de quien jamás seré sirviente ni menos aún su manceba”.

Reunidos en el Senado, los miembros del jury explicaron que la destitución se debe a "las causales de incompetencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión y comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”.

Puntualmente, el ex funcionario judicial fue denunciado por más de 50 causas irregulares, entre las que se destacan un allanamiento y desalojo “irregular” en un predio rural, mediante un llamado telefónico del ahora ex fiscal a la policía, pese a que no había intervenido la justicia de Garantías.

Asimismo, se lo acusó de “decretar archivos sin diligenciar medidas probatorias o pendiente de producción, omitiendo la comunicación de los archivos a las víctimas, impidiéndoles así el derecho a pedir revisión de esas decisiones”.

El jurado estuvo encabezado por por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Pettigiani, y el ex fiscal Heredia quedó inhabilitado para ocupar cargos judiciales de por vida.

