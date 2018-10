Elizabeth Ortiz Municoy, ex mujer de Sergio Todisco, presunto testaferro de Daniel Muñoz, se encuentra en la fiscalía de Carlos Stornelli y negocia convertirse, ella también, en una nueva imputada-colaboradora en la causa de los cuadernos de la corrupción. Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer –que fue detenida el sábado pasado en Mar del Plata- se encuentra desde este mañana en el despacho de Stornelli.​ Todisco ya había declarado el lunes pasado como arrepentido, aunque el juez Claudio Bonadio aún no homologó su rol como tal. Junto a su ex marido, habrían armador una estructura de sociedades en Miami para comprar propiedades en condominios y shoppings con los fondos que recolectaba Muñoz de los sobornos.